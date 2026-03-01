◇オープン戦楽天3―5広島（2026年2月28日倉敷）あいさつ代わりの豪快な一発をバックスクリーンに叩き込んだ。楽天の新外国人マッカスカー（ツインズ）が0―1の8回先頭で遠藤から来日初安打となる同点ソロ。7回までノーヒットの打線を救う価値ある一発に「シンプルにいった結果がいい結果につながった」と頬を緩めた。2メートル3、113キロの体格でマイナー通算55発の長距離砲。昨年12月に入団が決まって以降、動画などで