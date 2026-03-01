【ワシントン＝中根圭一】米紙ワシントン・ポスト（電子版）は２月２８日、テヘランにあるイラン最高指導者ハメネイ師の邸宅とみられる施設の敷地内で、複数の建物が破壊されているのが衛星画像で確認されたと報じた。同紙は「かつて緑豊かだった庭園は、ほこりとがれきに覆われている」と報じている。