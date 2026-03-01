◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝一塁側ベンチから響いた“歓声”が、松本の卓越した打撃技術の証しだった。俊足の浦田が出塁し、３回２死一塁で迎えた第２打席。「守備位置を見渡して、（二塁手が盗塁を警戒して）極端にベースに寄ってたのが見えた」と狙い通りに逆方向へ転がしたゴロは、測ったように二塁手のグラブの先を抜けて右前へ抜けた。技ありの一打が実戦１１打席目で初