◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）【浦和担当・金川誉】鹿島に３失点逆転負けを喫したミックスゾーンで、キャプテンの渡辺凌磨に聞いてみた。この敗戦を経て、今年のチームの方向性に微調整を加える必要はあるか、と。すると、キャプテンははっきりと前を見据えて「いや、ないですね。次、勝てます」と言い切った。ショッキングな敗戦にも、何かを感じ取っているよう