Ｇ大阪がホームで清水を破り、リーグ２連勝だ。ＡＣＬ２も含めると公式戦３連勝。元日本代表ＦＷ宇佐美貴史（３３）を左足肉離れで欠く攻撃陣が気を吐いた。前半２７分、ＦＷデニス・ヒュメット（２９）のシュートを相手ＧＫがはじき、ＦＷ食野亮太郎（２７）が右足で押し込み先制。昨季まで２シーズンＪ１で得点がなかった背番号８は「（味方のシュートが）ふわっとなり、こぼれて来るかなと。来い！と思った」と笑顔で自身の今