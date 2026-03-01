◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝巨人の戸郷翔征投手（２５）が１回０封で今季初実戦を終え、リリースポイントを下げた新フォームに手応えを得た。１軍投手陣では“大トリ”での実戦登板となったが「今できる全力を出しましたし、第一段階はクリアしたんじゃないかなと思います」と晴れやかな表情で語った。以前より腕を下げたフォームから繰り出すフォークがストンと落ちた。先