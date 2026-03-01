3日に定年引退を迎える国枝師のラストウイークに花を添える勝利だ。道中2番手で進めた1番人気アマキヒ（牡4＝国枝）が直線、逃げるキングスコールをかわし、鮮やかに抜け出した。4勝目を挙げてオープン入り。初コンビを組んだ岩田望は「ハナに行く馬の後ろでうまく運べた。最後は血統馬らしい、さすがの脚でした」と相棒を称えた。厩舎の先輩でもある母アパパネは10年牝馬3冠などG1・5勝。父ブラックタイドも金子真人氏の所有