「プロレス・スターダム」（２８日、後楽園ホール）フワちゃんがタッグマッチで師匠の葉月（２８）と組み、フリーのＳａｒｅｅｅ（２９）＆マーベラスの彩羽匠（３３）と初対戦した。プロレス再デビュー前に極秘で指導を受けていた恩人でもあるＳａｒｅｅｅとエルボー合戦を繰り広げるなど見せ場をつくったが、ダブルフットスタンプを食らい、１２分２１秒で玉砕。試合後は握手をしたかと思いきや恩人に強烈なビンタを食らわせ