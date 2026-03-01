森下翔太がバンテリンドームのホームランウイングに一発を放った(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は2月28日、バンテリンドームで中日との壮行試合を戦い、7−3で勝利した。侍ジャパンは1−1で迎えた2回に、「5番・右翼」で先発出場した森下翔太の左翼のホームランウイングに飛び込むソロで勝ち越しに成功した。【動画】森下は泳ぎながらも、豪快に左中間ウイング席へアーチをかけた森下は「外野の頭は越えてくれたか