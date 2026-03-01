きょうは北から張り出す高気圧に覆われて、全国的に晴れてお出かけ日和となりそうです。西日本を中心にスギ花粉がピークに入る所もありますので、万全な花粉対策が必要です。予想最高気温は全国的に平年並みかやや高く、３月下旬から４月並みの暖かさとなる所が多いでしょう。西日本や東日本は桜が満開になる頃の陽気となり、昼間は上着無しで過ごせそうです。あすは西から低気圧が近づき、西日本は次第に天気が崩れる予想です。火