新加入の阪神・伏見寅威捕手（３５）が２８日、“メジャー封じ”でのアピールを誓った。３日に侍ジャパンとの強化試合を予定。「その試合にフィーチャーしているわけではないですけど、この時期が自分を見てもらえる時間だと思ってる」と危機感を強めた。オリックス時代の同僚、レッドソックス・吉田と対戦する可能性もある。「今まで接した打者でナンバーワンだと思ってる」とたたえつつ「穴という穴はないですけど、立ち向か