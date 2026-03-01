阪神のキャム・ディベイニー内野手（２８）が２８日、全体練習前に早出特守に参加した。助っ人選手としては異例の行動で、前川や中川、高寺や百崎ら若手に交じって、外野との連係プレーやフライの捕球などを確認。開幕ショートを勝ち取るべく順応に力を注ぐ。「自分が想像していたような形で弾んでくるので問題ないと思っているよ」。宜野座キャンプでは不慣れな土のグラウンドに戸惑いもあった。藤川監督も２２、２３日のオー