▼2着レイピア（戸崎）久々に乗ったが、力をつけている。折り合いが難しいとはいえ、最後は併せる形で良く伸びてくれた。この差（首差）だけに勝ちたかった。（中竹師は高松宮記念出走を表明）▼3着ルガル（鮫島駿）本番を見据えて積極的なレースをした。理想的な立ち回りができたが、直線で風に流されたのがもったいなかった。▼4着ママコチャ（川田）具合良くレースを迎えられました。最後まで頑張っています。▼5着ヨシ