「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）新弟子検査が２８日、大阪市内で行われ、幕内行司・木村秋治郎（春日野）の長男、中沢睦士（１８）＝木瀬＝は１７７センチ、１２９キロで、受検者２０人全員が体格基準（身長１６７センチ以上、体重６７キロ以上）を満たした。内臓検査の結果を待ち、合格者が発表される。中沢は父が裁く土俵で相撲を取ることを「一つの親孝行だと思う。そこを目指して、少しずつ頑