好位のインで脚をためた7番人気ジューンアヲニヨシ（牡6＝松下、父キズナ）が直線、先に抜け出した1番人気ムルソーをゴール前で首差捉えた。初コンビでリステッド初勝利に導いた浜中は「もまれたり、砂をかぶると嫌がると聞いていたが、乗りやすい馬でした。これまで惜しいレースもあった印象なので、勝てて良かったです」と笑顔。松下師は「近走は明らかに敗因がありましたからね。（近走は）行き過ぎていたのでブリンカーを