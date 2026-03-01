2番人気ホウオウアートマン（牡4＝矢作、父ドゥラメンテ）が直線、鮮やかに突き抜け、2勝クラスを勝ち上がった。菱田は「（ゲートの）駐立で扉を蹴った時にスタートを切られ、タイミングが悪くなってしまった。それでも道中は余裕があったし強かった」と感心しきり。矢作師は「ケガの功名。出遅れた時はどうかと思ったが脚質の幅が広がった。距離もこれぐらいが合う」と喜ぶ。昨年はダービーにも挑戦（11着）した好素材が完全