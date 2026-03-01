「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京０−２柏」（２８日、味の素スタジアム）東は昨季リーグ２位の柏がＦＣ東京に２−０で快勝し、初勝利を挙げた。後半９分にＦＷ垣田裕暉（２８）のゴールで先制し、３７分に途中出場のＭＦ瀬川祐輔（３２）が追加点を決めた。鹿島は浦和に３−２で逆転勝ちして３連勝を飾り、勝ち点１０で首位に浮上。横浜Ｍは３−２で東京Ｖを破って初白星となった。西はＧ大阪が清水と２−２からのＰＫ