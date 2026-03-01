若手上方漫才師の頂点を決める「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が、きょう１日午後３時から読売テレビで生放送される。出場７組１５人は”俺のここを見てくれ”とばかりに、自己ＰＲを色紙にしたためた。生姜猫（芸歴：３年目、予選成績：ＲＯＵＮＤ３２位通過）川粼「書道やってたんでキレイでしょ？優勝して希望を大きく膨らませます！」ケージュ「たまに僕の声を『好き』って言ってくれる人がいる。僕は嫌い