SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が2月28日深夜に放送されたABCテレビ「まるどりぃ〜ココだけの話〜」（深夜1・00）に出演。SKE48時代に「干された」ことを振り返った。ゲスト出演した三上はSKE時代について「めちゃくちゃ素行が悪かった。一番良くないアイドルだったというか」とし「やり直せるなら今の感覚でやり直したいなと思う。本当に若気の至りの詰め合わせみたいな」と振り返った。「例えば?」と聞かれる