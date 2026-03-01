阪神ドラフト2位・谷端（日大）に“火の玉メス”が入った。甲子園球場での打撃練習中に藤川監督が異例の直接指導に着手。日大3年時に春秋連続で首位打者を獲得した打撃フォームに戻すプログラムがスタートした。「疲れもたまっていたし、打ちたい、打ちたいで肩が前に出ていたところを、体重移動も含めて投手目線でアドバイスをいただいて修正できた」沖縄ではオープン戦3試合で7打数無安打。指揮官は帰阪後に担当コーチを交