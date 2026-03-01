阪神・福島が世界基準のスピードを強化試合でアピールすることを誓った。「求められているのは足と守備。大勢のお客さんの前に出るのも初めてなので、負けないようにやりたい」。あす2日の韓国戦、3日の侍ジャパン戦（いずれも京セラドーム）での盗塁チャレンジを宣言。2月21日のオープン戦・中日戦では7回1死一塁で代走出場したが、スタートを切れずに終わった。「100％を求めすぎた。勇気が一番大事だし、次こそ自分の役目を全