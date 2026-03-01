阪神・才木が、2日の強化試合・韓国戦（京セラドーム）に先発予定であることが28日、分かった。甲子園球場での全体練習で、登板2日前のルーティンとなるブルペン投球を実施した。前日2月27日に同い年の村上が27日の開幕・巨人戦（東京ドーム）に先発することが決定。自身は翌週以降も火、水曜日での先発調整を経て、同じ京セラドームで迎える開幕2カード目、31日の地元開幕・DeNA戦へ向かうことが決定的だ。「（韓国戦では）