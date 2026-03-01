阪神・山田が無失策を誓った。高卒2年目の昨季はウエスタン・リーグで内野手としてチーム最多の100試合に出場した一方、21失策を喫した。今春キャンプでは「守備のリズムを崩さないこと」をテーマに、足の使い方など基礎を徹底。実戦で崩れた中でも対応できるよう練習を積み、理想の感覚をつかみつつある。この日はファーム本拠地のSGL尼崎でユニホームが泥だらけになるまでノックを受け続けた。磨き上げた守備力を武器に1軍昇格