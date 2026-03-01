阪神・藤川球児監督（45）が、3日の強化試合・侍ジャパン戦（京セラドーム）で、外国人投手主体の“友情継投”を敢行する可能性が28日、高まった。先発のイーストン・ルーカス投手（29＝ブルージェイズ）に加えてラファエル・ドリス投手（38）らも投入する可能性が浮上。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍戦士にとっては阪神戦が最後の実戦調整となる。メジャー経験がある助っ投を次々と登板させるこ