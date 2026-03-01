新外国人のディベイニーと二遊間を組む阪神・中野が“土の上での会話”で絆を深める。全体練習のシートノックではそろって華麗な守備を披露。フリー打撃中には通訳を介して話し合う一幕もあり「何かあれば、その都度話をしないといけない。実戦で（コンビを）組んで慣れていくしかない」と話した。ただ、異国の地で気疲れも多いことを考慮し、グラウンド外での過度なコミュニケーションは控える意向だ。