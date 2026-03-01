観光地の人工島パームジュメイラから起ち上がる煙＝2月28日、ドバイ（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】米国とイスラエルのイラン攻撃やイランの反撃を受け、各地で民間施設への被害が相次いだ。アラブ首長国連邦（UAE）のドバイの観光地には飛翔体が落下したとみられ、高級ホテルで火災が起きたもようだ。多くの死者が出たイラン南部の小学校では遺族らが校舎前で悲嘆に暮れた。2月28日に交流サイト（SNS）に投稿された