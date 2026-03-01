【阪神・藤川監督語録】▼谷端に指導打撃の基本の形というか、どんな競技でも一緒ですけど、ベースの形から崩れていくというか、（キャンプ中は）1カ月ずっと同じ作業をしていますから。甲子園に戻ってきて、新人選手ですから、またきちっと元通りの形に戻して。いいタイミングかなと思います。▼ディベイニーが早出ノック今日、明日、明後日ありますから、まあまあ、他の選手と同様ですね。