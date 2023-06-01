嵐の大野智（４５）が、グループ活動が終了する５月３１日をもってＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所することが２８日、同社の公式サイトで発表された。関係者によると、退所後は芸能界を引退するとみられる。３月から始まるラストツアー千秋楽＆嵐の活動最終日と同時に、１９９４年の入所から約３２年在籍した事務所からも離れる決断をした。サイトでは「私、大野智は今年の５月３１日嵐活動終了と共に事務所を