元ＡＫＢ４８の俳優・前田敦子（３４）が２８日、都内で１４年ぶりの写真集「Ｂｅｓｔｅ」（講談社）の発売記念会見を行った。３０代の“大人の女性”をテーマに、初めて訪れたオーストリアのウィーンで撮影。大胆な露出カットが多く、撮影スタッフからは「いい脱ぎっぷりで潔かった」と告げられたという。前田は「（ＡＫＢ時代の）１０代から、たくさんの人前で着替えるのが当たり前だったし、根付いているのもあるんだなと」