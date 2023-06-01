オリックスは２８日、守護神のアンドレス・マチャド投手（３２）が、ＷＢＣを戦うベネズエラ代表チームに合流するため３月１日に離日することを発表した。このほどＷＢＣ出場に関しての保険問題がクリア。準々決勝で敗退した前回２０２３年大会に続く出場となる。マチャドは「すごく誇りに思っている。ベネズエラのために全力を尽くして戦っていきたい。日本を倒さないと優勝できない。一番の理想は日本とベネズエラで決勝を戦