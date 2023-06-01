大きな被害を受け、黒煙が立ち上るイランの最高指導者ハメネイ師の関連施設を撮影した衛星画像＝28日、テヘラン（PLEIADESNEO（C）AIRBUSDS2026提供、ロイター＝共同）【エルサレム、ワシントン共同】米国とイスラエルの対イラン軍事作戦で、イスラエルメディアは28日、イラン最高指導者ハメネイ師が死亡したと報じた。イスラエル当局者の話としている。ロイター通信は、攻撃でイランのナシルザデ国防軍需相や革命防衛隊の