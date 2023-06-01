「国際交流試合、台湾・味全３−１２日本ハム」（２８日、台北ドーム）高々と舞い上がった弾道は、完全にこれまでのイメージを覆した。長打が出る。打てば入る。５年ぶり古巣日本ハム復帰の西川遥輝外野手が対外試合３試合連続アーチ。１８年の１０本塁打が自己最高という盗塁王４度のスピードスターが、新境地を見せ始めた。二回無死一塁から、相手右腕の直球をフルスイング。豪快な先制２ランを右翼席に運んだ。２３日の阪