◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が２８日、韓国サムスンとの練習試合で２安打を放ち、今キャンプの実戦全７試合で出塁をマーク。目標の開幕スタメンに向けて猛アピールが止まらない。「今日は比較的に自分のスイングができた回数が多かった。最後の打席以外は自分のタイミングで打てた」と納得の表情でうなずいた。「８番・