若手上方漫才師の頂点を決める「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が、きょう１日午後３時から読売テレビで生放送される。出場７組１５人は"俺のここを見てくれ"とばかりに、自己ＰＲを色紙にしたためた。タチマチ（芸歴：１０年目、予選成績：ＲＯＵＮＤ３敗者復活）安達周平「漫才中に表情を出すタイプじゃないので、見てる方に僕の奥をくみ取っていただきたい」胡内佑介「僕が安達さんに翻弄（ほんろ