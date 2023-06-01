◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２８日、韓国サムスンとの練習試合（那覇）で３回パーフェクトと快投した。４番手で登板し、直球はプロ入り後最速の１５０キロを計測して４奪三振と圧巻の投球。阿部監督は「マウンドでの立ち姿がいい」と絶賛した。紅白戦を含む今キャンプの実戦は計４試合、８回無失点で開幕ローテ入り