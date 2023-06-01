阪神の前川右京外野手（２２）が２８日、凡事徹底で３月を戦い抜く覚悟を語った。２日に韓国戦、３日には侍ジャパン戦と２連戦を予定。昨年もドジャース戦、カブス戦で安打を放ち開幕スタメンに名を連ねたが「打ってアピール？一切思わない。国際試合は国際試合」と関心を示さない。「そこを目指しているわけではない。地に足を着けて頑張りたい」。練習後、厳しい表情のまま語った。昨年はオープン戦の序盤から絶好調。打率・