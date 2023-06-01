阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が２８日、来日初実戦へ向けて意気込みを示した。ＷＢＣに出場する侍ジャパンと対戦する３日の強化試合で先発が有力。ドジャース・大谷らも出場見込みで、強力打線を相手に腕試しする。「もう近々、実戦で投げます。調整は順調」助っ人は爽やかに笑った。春季キャンプ中は実戦登板がなかったが、２度のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。球威の