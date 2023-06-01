少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』 ©️ABCテレビ 3月1日（日）は、東京・調布編第3回。矢田亜希子をゲストに迎えた調布編第2回では、麺料理を矢田にお任せし、華大は鶏皮ポン酢と餃子をつまみにビールを楽しんだ。そして今回は、調布駅前から路線バスで20分ほどの距離にある古刹・深大寺から丼麺探しをお届けする。 ©️ABCテレビ 深大寺