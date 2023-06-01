阪神の工藤泰成投手（２４）が２８日、侍ジャパン・鈴木誠也との再戦を熱望し、「もし対戦することがあれば、今年は抑えたい」と意気込んだ。昨年３月。支配下登録を勝ち取ったばかりだった１年目の工藤が、日本での開幕戦を控えていたカブスに挑んだ。結果は１回を３奪三振無失点。メジャーリーガーたちを力でねじ伏せた。ただ、鈴木には自慢の直球をはじき返され、左前打を許していた。悔しさの残った対決から１年足らずで、