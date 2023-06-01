お笑いタレント・劇団ひとり（49）が28日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演し、お笑いタレント・明石家さんま（70）からもらった結婚祝いについて明かした。ひとりは2009年2月17日にタレントの大沢あかねと結婚。10年に長女、16年に長男、19年に次女が誕生している。だが、翌年の10月7日には、大沢の祖父で元プロ野球選手で日本ハム監督などを歴任した大沢啓二さんが死去した。ひとりは「その後に