《中山競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽1R…アンジュブルー（馬場入場後に左後肢ハ行を発症）【競走中止】▽2R…サウジバラード（発走後まもなく右あぶみを踏み外しバランスを崩して落馬）【過怠金】▽1R…上里1万円（直線内斜行）▽2R…鮫島駿5万円（発走後まもなくの御法＝右あぶみを踏み外したこと＝について）▽10R…江田照1万円（発走後外斜行）【戒告】▽5R…岩田康（直線外斜行）▽8R…原田（2角手前内斜行）