《阪神競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽8R…プリンセッサ（発走直後につまずき落馬）【過怠金】▽5R…福永師1万円（登録服色を使用できなかった）、浜中3万円（後検量について注意義務を怠った）【戒告】▽6R…中井（1角通過後内斜行）