阪神の才木浩人投手（２７）が３月３１日に京セラドームで行われるホーム開幕のＤｅＮＡ戦で、先発を任されることが２８日、有力となった。昨季もホーム開幕戦に登板し、「火曜日の男」として先発ローテを支えた右腕。今季も開幕投手を務める、同学年の村上と先発投手陣をけん引していく。才木自身の開幕へ、道筋が見えてきた。まずは２日に行われる韓国との強化試合で先発することが濃厚な右腕。「イニングをこなして、真っす