プレミアリーグ 25/26の第28節 リーズとマンチェスター・シティーの試合が、3月1日02:30にエランド・ロードにて行われた。 リーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、イリヤ・グルエフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはオマル・マルムーシュ（FW）、