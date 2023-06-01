リンクをコピーする

《小倉競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽4R…ヴェールランス（2周目2号障害着地時につまずき落馬）▽5R…ローンウルフ（2周目2角＝左前肢ハ行）【過怠金】▽2R…斎藤3万円（直線外斜行）▽5R…坂口1万円（ムチの使用法）▽10R…吉田隼1万円（前検量について注意義務を怠った）