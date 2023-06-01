お笑いタレント・劇団ひとり（49）が28日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演し、「売れたなと実感した出来事」は「写真週刊誌に載った時」と明かした。ひとりは「ちょっと芸能人ぽいなと思って。パパラッチみたいなのがまさか自分に来るとは思っていなかった。今の奥さんと付き合い始めた頃に、連日家の前に」と続けた。ひとりは2009年にタレントの大沢あかねと結婚。10年に長女、16年に長男、19年