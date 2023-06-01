◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンの楽天・藤平は7回から4番手で登板し、1イニングを1安打無失点と好投した。1死一塁から福永、ブライトをフォークで連続三振に仕留め「フォークは抜ける心配もないし、真っすぐも高めに投げ切れたので順調」とWBC球に対応。平良、石井、松井と救援陣に辞退が続出し、27日はクローザー候補の大勢が右ふくらはぎをつ