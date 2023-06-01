◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）27日の9回に登板し、右ふくらはぎをつって緊急降板した大勢が元気な姿を見せた。試合前練習では約70メートルの遠投や、近い距離でブルペン捕手を座らせ強度を上げての投球を披露。試合中はベンチから声援を送りながら観戦した。帰り際には「大丈夫です」と問題なしを強調。能見投手コーチも「（練習の姿を）見ての通り。