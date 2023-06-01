俳優の竹内涼真（32）と女優の土居志央梨（33）の熱愛が28日、週刊誌「FLASH」（光文社）のニュースサイト「SmartFLASH」で報じられた。2人は昨年12月からネットフリックスで配信された映画「10DANCE」でダンスパートナーとして共演。竹内は同作の配信記念イベントで土居を絶賛。「練習で何回も心が折れて逃げ出しそうになった時に“大丈夫！できる！”と盛り上げてくれた」と感謝を口にしていた。「SmartFLASH」によると2