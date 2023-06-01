春節（旧正月、今年は2月17日）に伴う9連休中、中国の文化観光市場は幸先の良いスタートを切った。連休が終わり、エアチケットやホテルが値下がりするのに伴い、オフピーク旅行に出かける人も増えており、旅行市場の盛り上がりは続いている。中央テレビニュースが伝えた。北京市豊台区のある旅行会社を取材したところ、問い合わせや予約に来る市民が後を絶たなかった。春節連休中は、近場の人気観光スポットに訪れるタイプの旅行が